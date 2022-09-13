قبيل ليلة الثأر.. هل ينهي ليفاندوفسكي عقدة برشلونة البافارية؟

ويعود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في رحلة مليئة بالذكريات إلى ملعب "أليانز أرينا" معقل فريقه السابق بايرن ميونخ، في مواجهة ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم.واعتاد ليفاندوفسكي على التألق خلال مواجهته لأنديته السابقة، بالتسجيل وتحقيق الانتصارات، ولعب روبرت ضد بايرن ميونخ حين كان في صفوف بوروسيا دورتموند.وخاض البولندي 14 مباراة ضد بايرن بقميص دورتموند، وسجل 5 أهداف، وحقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم، حيث أن معدل انتصاراته كان أكبر ضد العملاق البافاري.وبعدما انتقل ليفاندوفسكي لبايرن، واجه فريقه السابق دورتموند في 26 مباراة، وسجل 27 هدفا وصنع 3، وحقق الفوز على بوروسيا في 19 مباراة وتعادل في مباراة وتلقى 6 هزائم.*تهديد واضحأكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تصريحاته الأخيرة أن برشلونة جاهز لملاقاة بايرن ميونخ، في المباراة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.البولندي يلقى حالة من الترحاب والإشادة من كل زملائه في برشلونة والمدير الفني تشافي هيرنانديز، ونجح في التأقلم بشكل سريع جدًا، حيث لعب 6 مباريات سجل 9 أهداف وصنع 2 آخرين.وكشر روبرت عن أنيابه مبكرًا، فهو هداف الليجا برصيد 6 أهداف، كما سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك فيكتوريا بلزن، وأصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" مع 3 أندية مختلفة بدوري أبطال.*عقدة بافاريةخاض برشلونة 6 مباريات في معقل بايرن ميونخ "أليانز أرينا" في تاريخ مواجهات الفريقين على المستوى الأوروبي.ولم يذق برشلونة طعم الانتصار في ملعب الألمان، حيث تلقى 4 هزائم وتعادل في مباراتين.وتعول الجماهير الكتالونية على القناص البولندي والصفقات الجديدة، لتحقيق نتيجة إيجابية وربما إنهاء اللعنة البافارية في مواجهة الليلة.