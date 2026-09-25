منتخبنا الوطني يختتم تدريباته لمواجهة الكويت في خليجي 27

وذكر لكرة القدم في بيان ورد لـ ، ان "منتخبنا الوطنيُّ لكرة القدم، اختتم مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الفنية والبدنية في مدينة جدّة بخوض حصة تدريبية أخيرة في ملاعب التدريبات الخاصة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وبروح معنوية عالية وكبيرة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره غداً السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات لبطولة «الديار العربية» (خليجي 27) في الساعة 6:55 دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة ".واضاف البيان، ان "المرانُ الاختتاميّ شهد زيارة رفيعة المستوى من رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ كان في استقباله رئيس يونس محمود، بحضور النائب الثاني ورئيس الوفد محمد ناصر، وعضو المكتب التنفيذي أحمد ، والأمين العام كوفند .وواصل البيان ان "هذه الزيارةُ جاءت لتؤكد الدعم الإداري والخليجي الكبير للبطولة، ولأجواء التنافس الأخوي".من جانبه اكد لمنتخبنا الوطني غراهام آرنولد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عزم الأسود على اقتناص النقاط الثلاث، إذ اوضح ان هدفنا واضح وهو الفوز وتعويض نقطتي مباراة عُمان ، لم نكن نملك الوقت الكافي سابقاً لكننا خضنا 4 وحدات تدريبية متكاملة في جدّة والتأقلم بات مثالياً".وطمأن أرنولد "الشارع الرياضي على جاهزية اللاعبين ومصطفى سعدون"، مشيراً إلى "انتظار التقرير الطبي لحسم مشاركة أكام هاشم".وأضاف:"أدرك عتب الجماهير لكنني أثق بقوة فريقي، وبقدرة المحترفين على صنع الفارق مثلما فعلنا في تصفيات ".من جانبه، شدد اللاعبُ أمير العماري على انتفاء الأعذار بعد التأقلم التام مع أجواء الرطوبة، قائلاً: تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب متطور، ولن نتنازلَ عن الفوز لإسعاد جماهيرنا التي ننتظر دعمها المستمر في المدرجات".وتابع البيان ان "مدربُ المنتخب الكويتي هيليو سوزا ابدى احترامه الكبير لمنتخبنا الوطني"، مشدداً على "ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مواجهة الغد.وقال سوزا:"المنتخب العراقي صعب، ويمتلك عناصرَ محترفة في ، وعلينا تحسين مستوانا وإظهار أعلى درجات التحدي؛ لتقديم مباراة تليق بالحجم الفني للفريقين".بدوره أكد اللاعب الكويتي ناصر فالح تحمُّلَ اللاعبين مسؤولية نتيجة المباراة السابقة، وسعيهم لتصحيح الأخطاء أمام في مهمة صعبة يطمحون من خلالها إلى التعويض".واكد البيان ان "عددٌ من الإعلاميين العراقيين المتواجدين في جدّة أجمعوا على قدرة على حسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي".وأوضح الصحفي سيف وفقا للبيان، أن "العراق مرشح ساخن برفقة المنتخب السعودي للتأهل رغم مرحلة الإحلال والتجديد".بدوه أشار الإعلامي مصطفى العبطان إلى أن "الدفع بالعناصر المحترفة سيمنح خطي الدفاع والوسط زخماً إضافياً، مؤكداً أن حسم اللقاء يتطلب تهيئة نفسية، وقراءة ذكية للشوط الثاني".من جهته، توقع الإعلامي هيثم خليل أن "يظهر المنتخب بصورة مغايرة تماماً، لافتاً إلى أن ديربيات لا تخضع للمنطق، وتتطلب استغلال الفرص".وواصل البيان انه "في خطوة لاقت استحساناً واسعاً، قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المنظمة المحلية، تخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في جدّة حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ بهدف تحفيز الحضور الجماهيري، وتعزيز أجواء المدرجات".وتابع البيان ان "الأسعار الجديدة لدور المجموعات جاءت مقسمةً على 5 فئات (تبدأ من 20 ريالاً للفئة الرابعة وتصل إلى 100 ريال لفئة البريميوم)، بعد أن كانت تصل سابقاً إلى مبالغ أعلى بكثير. كما تم تحديد أسعار الأدوار الإقصائية والنهائي لتكون بين 30 و150 ريالاً، مع إتاحة الحجز المباشر عبر الموقع الرسمي وتطبيق (GFF Tickets)".