منتخبنا الوطني يختتم تدريباته لمواجهة الكويت في خليجي 27

وذكر اتحاد الكرة
لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز
، ان "منتخبنا الوطنيُّ لكرة القدم، اختتم مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الفنية والبدنية في مدينة جدّة بخوض حصة تدريبية أخيرة في ملاعب التدريبات الخاصة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وبروح معنوية عالية وكبيرة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكويتي
غداً السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى
لبطولة «الديار العربية» (خليجي 27) في الساعة 6:55 دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد
".
واضاف البيان، ان "المرانُ الاختتاميّ شهد زيارة رفيعة المستوى من رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ كان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم
يونس محمود، بحضور النائب الثاني ورئيس الوفد محمد ناصر، وعضو المكتب التنفيذي أحمد الموسوي
، والأمين العام كوفند عبد الخالق
.
وواصل البيان ان "هذه الزيارةُ جاءت لتؤكد الدعم الإداري والخليجي الكبير للبطولة، ولأجواء التنافس الأخوي".
من جانبه اكد المدير الفني
لمنتخبنا الوطني غراهام آرنولد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عزم الأسود على اقتناص النقاط الثلاث، إذ اوضح ان هدفنا واضح وهو الفوز وتعويض نقطتي مباراة عُمان ، لم نكن نملك الوقت الكافي سابقاً لكننا خضنا 4 وحدات تدريبية متكاملة في جدّة والتأقلم بات مثالياً".
وطمأن أرنولد "الشارع الرياضي على جاهزية اللاعبين محمد قاسم
ومصطفى سعدون"، مشيراً إلى "انتظار التقرير الطبي لحسم مشاركة أكام هاشم".
وأضاف:"أدرك عتب الجماهير لكنني أثق بقوة فريقي، وبقدرة المحترفين على صنع الفارق مثلما فعلنا في تصفيات كأس العالم
".
من جانبه، شدد اللاعبُ أمير العماري على انتفاء الأعذار بعد التأقلم التام مع أجواء الرطوبة، قائلاً: تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب كويتي
متطور، ولن نتنازلَ عن الفوز لإسعاد جماهيرنا التي ننتظر دعمها المستمر في المدرجات".
وتابع البيان ان "مدربُ المنتخب الكويتي هيليو سوزا ابدى احترامه الكبير لمنتخبنا الوطني"، مشدداً على "ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مواجهة الغد.
وقال سوزا:"المنتخب العراقي صعب، ويمتلك عناصرَ محترفة في الدوريات الأوروبية
، وعلينا تحسين مستوانا وإظهار أعلى درجات التحدي؛ لتقديم مباراة تليق بالحجم الفني للفريقين".
بدوره أكد اللاعب الكويتي ناصر فالح تحمُّلَ اللاعبين مسؤولية نتيجة المباراة السابقة، وسعيهم لتصحيح الأخطاء أمام العراق
في مهمة صعبة يطمحون من خلالها إلى التعويض".
واكد البيان ان "عددٌ من الإعلاميين العراقيين المتواجدين في جدّة أجمعوا على قدرة المنتخب الوطني
على حسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي".
وأوضح الصحفي سيف المالكي
وفقا للبيان، أن "العراق مرشح ساخن برفقة المنتخب السعودي للتأهل رغم مرحلة الإحلال والتجديد".
بدوه أشار الإعلامي مصطفى العبطان إلى أن "الدفع بالعناصر المحترفة سيمنح خطي الدفاع والوسط زخماً إضافياً، مؤكداً أن حسم اللقاء يتطلب تهيئة نفسية، وقراءة ذكية للشوط الثاني".
من جهته، توقع الإعلامي هيثم خليل أن "يظهر المنتخب بصورة مغايرة تماماً، لافتاً إلى أن ديربيات الخليج
لا تخضع للمنطق، وتتطلب استغلال الفرص".
وواصل البيان انه "في خطوة لاقت استحساناً واسعاً، قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المنظمة المحلية، تخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في جدّة حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ بهدف تحفيز الحضور الجماهيري، وتعزيز أجواء المدرجات".
وتابع البيان ان "الأسعار الجديدة لدور المجموعات جاءت مقسمةً على 5 فئات (تبدأ من 20 ريالاً للفئة الرابعة وتصل إلى 100 ريال لفئة البريميوم)، بعد أن كانت تصل سابقاً إلى مبالغ أعلى بكثير. كما تم تحديد أسعار الأدوار الإقصائية والنهائي لتكون بين 30 و150 ريالاً، مع إتاحة الحجز المباشر عبر الموقع الرسمي وتطبيق (GFF Tickets)".