اسود الرافدين يباشرون تدريباتهم على ملعب المدينة غداً

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المُنتخب الوطنيّ لكُرةِ القدم سيباشر إجراءَ أولى وحداته التدريبيّة غداً الأربعاء في ملعبِ المدينة الدوليّ في الساعةِ الرابعة والنصف عصراً استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23 لغاية 27 من الشهر الحالي".وأضاف: "ستكون التدريباتُ مفتوحةً أمام وسائِل الإعلام كافة لمدةِ نصف ساعةٍ مقسمةً ما بين إجراء المقابلاتِ لمدةِ 15 دقيقةً قبل انطلاقِ صفارة التدريباتِ وما بين التواجدِ في الوحدةِ التدريبيّة لمدة 15 دقيقةً، ويكون إجراءُ المُقابلات على قسمين، الأول للقنواتِ الفضائيّة موحدةً، والثاني لوسائل التواصلِ الاجتماعيّ موحدةً".