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إبراهيموفيتش: انا مغرور.. إذا رأيت لاعبا أقوى مني سأعتزل
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
رفض نجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الاربعاء، فكرة اعتزاله لكرة القدم قريبا.
وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أنا مغرور.. لا يوجد خوف، أنا بخير وأعمل كل يوم كي أعود".
وأضاف: "عندما أعود، سأصرخ بصوت عالٍ ليسمعني الجميع.. سأفعلها بعنف.. يمكنك تصديق ذلك. الصبر مطلوب، إنه مفتاح الوصول إلى هناك".
وتابع إبراهيموفيتش: "قال بوبان إنه من الأفضل لي أن أعتزل!.. إذا رأيت لاعبا أقوى مني سأعتزل.. لكنني لم أر ذلك بعد".
وأردف: "نحن أقوى من العام الماضي كقائمة، وبشكل عام نحن فريق أفضل، الميركاتو الصيفي عزز صفوفنا، والآن لدينا المزيد من البدائل خارج الخطوط".
واختتم نجم ميلان: "دي كيتيلاري لاعب كبير.. سأقول ذلك، لكن عليك فقط أن تمنحه بعض الوقت كي يتطور".
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