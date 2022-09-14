إبراهيموفيتش: انا مغرور.. إذا رأيت لاعبا أقوى مني سأعتزل

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أنا مغرور.. لا يوجد خوف، أنا بخير وأعمل كل يوم كي أعود".وأضاف: "عندما أعود، سأصرخ بصوت عالٍ ليسمعني الجميع.. سأفعلها بعنف.. يمكنك تصديق ذلك. الصبر مطلوب، إنه مفتاح الوصول إلى هناك".وتابع إبراهيموفيتش: "قال بوبان إنه من الأفضل لي أن أعتزل!.. إذا رأيت لاعبا أقوى مني سأعتزل.. لكنني لم أر ذلك بعد".وأردف: "نحن أقوى من العام الماضي كقائمة، وبشكل عام نحن فريق أفضل، الميركاتو الصيفي عزز صفوفنا، والآن لدينا المزيد من البدائل خارج الخطوط".واختتم نجم ميلان: "دي كيتيلاري لاعب كبير.. سأقول ذلك، لكن عليك فقط أن تمنحه بعض الوقت كي يتطور".