فالفيردي مازحا: بدأت ألاحظ أنني أعسر

وقال فالفيردي، عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، "سعيد للغاية بالتسجيل لأنه يوم خاص بالنسبة لي، هو يوم عيد ميلاد أمي، وأنا فخور بذلك وأهديه لها بمناسبة هذا اليوم".ويعد هذا ثاني هدف لفالفيردي في ثاني لقاء له على التوالي، بعد هدفه المارادوني أمام مايوركا بالليجا، وكلاهما جاء بقدمه اليسرى، إذ تحدث مازحًا "بدأت ألاحظ أنني لاعب أعسر الآن.. أحاول التسديد والكرة تدخل الشباك".وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، قد تحدث عن الفترة الرائعة التي يمر بها الأوروجوائي منذ بداية الموسم، قائلاً: "الأمر الغريب بالنسبة لي هو أنه في الموسم الماضي سجل هدفًا وحيدًا من تسديدة، وقلت له إذا لم تكن قادرا على تسجيل 10 أهداف على الأقل في الموسم، فسأمزق بطاقة التدريب الخاصة بي، وسأذهب للتقاعد".وأضاف أنشيلوتي: "اليوم سجل بقدمه اليسرى، لم أشاهده مطلقًا يسدد بيسراه (قالها وهو يضحك)، وهذا يعني أنه يكتسب الثقة" وعن سؤال ضمه لقائمة الأفضل في العالم.. أجاب المدرب: "يجب أن ننتظر قليلاً".وعانى ريال مدريد أمام الثيران الحمراء من أجل هز شباكه أمس قبل أن يفعلها فالفيردي في الدقيقة 80، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة بست نقاط، مقابل أربع نقاط لشاختار دونيتسك ثانيًا، ونقطة لسلتيك ثالثًا، ويأتي لايبزيج رابعًا من دون نقاط.