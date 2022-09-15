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السعودية تقدم عرضا لاستضافة وتغيير نظام السوبر الإيطالي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، تقديم المملكة العربية السعودية، لعرض ضخم لاستضافة كأس السوبر الإيطالي لمدة 6 سنوات.
وكشفت شبكة "ميلانو فينانزا" الإيطالية، ان "السعودية تقدمت بعرض بقيمة 138 مليون يورو، من أجل استضافة كأس السوبر الإيطالي، بمشاركة 4 فرق لمدة 6 مواسم".
وأضافت ان "العرض السعودي الجديد يتضمن تغيير شكل السوبر الإيطالي، بحيث يُقام بمشاركة 4 فرق وليس فريقين فقط، أسوة بما يحدث في السوبر الإسباني".
وأوضحت الشبكة، أن "العرض يشمل استضافة بطولة رباعية من 3 مباريات تضم أول مركزين في الدوري وطرفي نهائي كأس إيطاليا".
وبينت أن هناك "مقترح آخر ضمن العرض السعودي يقضي بمواجهة أحد الأندية المشاركة بالسوبر أو البطل، لبطل كأس السوبر السعودي".
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