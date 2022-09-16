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استبعد نجمين.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي سويسرا والبرتغال

رياضة

2022-09-16 | 06:11
استبعد نجمين.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي سويسرا والبرتغال
2,161 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة المستدعاة لخوض مواجهتي سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة، ظهور بورخا إيجلاسياس ونيكو ويليامز وجيلامون كأبرز المستجدين، بينما أبرز الغائبين كان سيرجيو راموس وأنسو فاتي.

وجاءت القائمة التي تضم 25 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيز، سيرجيو رايا

الدفاع: باو توريس، جوردي ألبا، خوسيه لويس جايا، هوجو جيلامون، دييجو يورينتي، إريك جارسيا، سيزار أزبليكويتا، داني كارفاخال

الوسط: بوسكيتس، رودري، بيدري، كوكي، جافي، ماركوس يورينتي، كارلوس سولير

الهجوم: سارابيا، نيكو ويليامز، موراتا، ماركو أسينسيو، بورخا إيجلاسياس، يريمي بينو، فيران توريس

يذكر أن المنتخب الإسباني يعتلي صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن البرتغال صاحبة الوصافة.

ويحتل منتخب التشيك، المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن سويسرا صاحبة المركز الرابع.
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