ريال مدريد يهزم أتلتيكو بثنائية في الديربي

واصل ريال مدريد، سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-1)، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد بالديربي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.



وسجل لريال مدريد رودريجو وفيدي فالفيردي في الدقيقتين 18، 36، بينما سجل هيرموسو لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 83.



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 10 نقاط في المركز السابع.