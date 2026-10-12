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نيكو باز يحسم موقفه من القميص رقم 10 مع الأرجنتين بعد ميسي

رياضة

2026-10-12 | 07:49
نيكو باز يحسم موقفه من القميص رقم 10 مع الأرجنتين بعد ميسي
94 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تحدث الأرجنتيني نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، عن مستقبله مع منتخب بلاده وإمكانية ارتدائه القميص رقم 10 الذي ارتبط باسم الأسطورة ليونيل ميسي، وذلك بعد فترة توقف دولي شهدت تألقه وتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات.

وقال باز، في تصريحات لشبكة DAZN عقب مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي، إن تجربته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين كانت مميزة، رغم المشاعر الحزينة التي رافقت وداع ميسي، مؤكداً رغبته في مواصلة تقديم المستويات الجيدة مع فريقه.

وأضاف اللاعب: "لقد كانا أسبوعين رائعين. كان وداع ميسي يوماً حزيناً، لكنني استمتعت به كثيراً أيضاً. سجلت بعض الأهداف، وخضت مباريات جيدة، والآن أريد أن أواصل وأفعل الشيء نفسه مع كومو".

وجاءت تصريحات باز بعد ظهوره بمستوى لافت مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في أيلول وتشرين الأول، إذ سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، مستفيداً من الفرص التي حصل عليها، ليعزز حضوره ضمن خيارات المنتخب الأرجنتيني.

وشهدت الفترة ذاتها لحظة بارزة في مسيرة اللاعب الشاب، بعدما سجل هدفاً بمساعدة من ميسي خلال مواجهة الأرجنتين وبنين، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف من دون مقابل.

وأعاد تألق باز فتح باب التكهنات بشأن هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 مع الأرجنتين في المرحلة المقبلة، في ظل الارتباط التاريخي لهذا الرقم باسم ميسي، الذي حمله لسنوات طويلة، فضلاً عن ارتباطه بأسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

وعندما سُئل باز عن إبلاغه بإمكانية الحصول على القميص الشهير، جاء رده مقتضباً، قائلاً: "لا، لا أعرف"، من دون أن يؤكد تلقيه أي إخطار رسمي بشأن هذا الأمر.

وبذلك، لم يحسم لاعب كومو موقفه من ارتداء الرقم 10، تاركاً مسألة هوية خليفة ميسي في هذا الجانب مفتوحة، بانتظار ما قد يصدر عن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني من قرارات.
وفي سياق آخر، عاد باز إلى منافسات الدوري الإيطالي مع كومو، الذي تعادل سلبياً مع روما، في مباراة واجه خلالها صعوبة في اختراق دفاع المنافس وصناعة فرص كافية للتسجيل.

وأوضح اللاعب أن روما اعتمد على وجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ما حدّ من المساحات المتاحة أمام كومو، مشيراً إلى أن فريقه كان بحاجة إلى تحريك الكرة بسرعة أكبر لخلق فرص هجومية.

وقال باز: "كانت المباراة صعبة لأنهم حشدوا عدداً كبيراً من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، وكان ينبغي علينا تحريك الكرة بشكل أسرع وفتح المجال أمام الخصم بشكل أكبر. لقد بذلنا قصارى جهدنا، والآن علينا المضي قدماً".
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