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بعد الديربي.. سيميوني يتغزل بريال مدريد

رياضة

2022-09-19 | 02:30
بعد الديربي.. سيميوني يتغزل بريال مدريد
1,449 مشاهدة

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب خسارة الديربي في عقر داره أمام ريال مدريد (1-2)، في قمة الجولة السادسة بالليجا، على أنه "يحب" رؤية "فريق يدافع بصلابة في الخلف ويهاجم" مثل الفريق الملكي.

وفي تصريحاته عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (ميتروبوليتانو): "أشعر بالرضا عن المباراة التي قدمها الفريق، ولدي شعور بأن التأخر بهدفين لم يعبر عما حدث بالفعل في الشوط الأول، ولكن فاعلية الريال مذهلة، ورؤية فريق يدافع ويهاجم بهذه الطريقة، يذكرني بالفريق الذي كنا نمتلكه مع دييجو كوستا، عندما كنا نقوم بالهجمة المرتدة. عندما تكون هناك فاعلية وحسم، تصبح كرة القدم رائعة".

وتابع: "لا يمكنني مطالبة اللاعبين بأي شيء، بعيدا عن الخطأ الذي قد يحدث داخل الملعب، لقد قدموا كل شيء، وكانوا حاضرين في اللقاء، بدأنا بشكل طيب، ولكن المنافس يمتلك طريقة لعب مباشرة جيدة للغاية، أحب رؤية فريق يدافع بهذه الطريقة المنظمة، ويلعب جيدا، ويلعب الهجمة المرتدة، ويستغل جيدا المواقف الهجومية كما يفعل الريال".

وأثنى ال"تشولو" على زميله في الفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مؤكدا أن الفضل الأكبر يعود إليه في العمل الكبير الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.

وقال في هذا الصدد: "عمل كبير يقوم به المدرب كارلو أنشيلوتي، لأنه نجح في تجميع مجموعة من اللاعبين تلعب كرة قدم جيدة للغاية، وفي نفس الوقت تعمل دفاعيا، وكذلك في الهجمات المرتدة".

وتابع: "ولكن بالرغم من كل هذا، كان لنا تواجد في المباراة، وفكرنا دائما في عدم الخروج من الأجواء رغم التأخر بهدفين وهو ما كان قويا بالنظر لما حدث داخل الملعب. إذا لم تلعب بكثافة أمام الريال، فمن الصعب أن تسيطر على اللقاء".

وحول ابتعاد الفريق عن الصدارة بفارق 8 نقاط، قال: "اعتدنا على المنافسة مباراة بمباراة، ونحاول تقديم أقصى جهد ممكن في كل مباراة من أجل حصد أكبر عدد من النقاط. نعم خسرنا مباراتين متتاليتين على ملعبنا في الليجا (أمام فياريال واليوم)، ربما لم نكن نستحق الخسارتين، ولكننا في النهاية خسرنا".
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