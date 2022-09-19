لأول مرة منذ 67 عاما.. رقم سلبي لكبار الدوري الإيطالي

السومرية نيوز – رياضة

انتهت منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بخسارة ميلان أمام ضيفه نابولي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب سان سيرو.



وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن فرق "إنتر ميلان، ويوفنتوس، وروما، وميلان" تلقت جميعها الخسارة في نفس اليوم بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 13 فبراير 1955.

وكان النيراتزوري خسر أمام مضيفه أودينيزي بنتيجة (3-1)، ثم سقط يوفنتوس خارج ملعبه على يد مونزا (1-0).

وتلقى روما الخسارة أمام ضيفه أتالانتا (1-0)، قبل أن ينهي الروسونيري يوم سقوط الكبار، بالهزيمة في معقله وبين جماهيره ضد نابولي (2-1).

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو حاليا، برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن أتالانتا الوصيف.