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أبرزها الجوية والطلبة.. عدة اندية مهددة بعدم المشاركة في الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفضها منح الرخصة لأندية القوة الجوية والطلبة والديوانية، لتصبح هذه الفرق مهددة بعدم المشاركة بالدوري الممتاز للموسم المقبل.
ونقل موقع الاتحاد عن نائب رئيس لجنة التراخيص موفق عبد الوهاب قوله: "إن اللجنة قررت منح الرخصة لأندية نفط الوسط والحدود والشرطة والنجف والصناعة والكرخ وكربلاء والنفط وأربيل والكهرباء والميناء وزاخو ونفط البصرة والزوراء والقاسم وأمانة بغداد ونفط ميسان ونوروز".
واضاف: "الأندية غير المرخصة هي القوة الجوية والطلبة والديوانية، بسبب عدم معالجة القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية، إضافة إلى نادي سامراء لعدم امتلاكه ملعبا مؤهلا".
واختتم عبد الوهاب: "بالتأكيد على أن لجنة التراخيص ستفتتح بداية من غد الأربعاء، باب الاستئناف والطعون الذي سيستمر لمدة 5 أيام".
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