أبرزها الجوية والطلبة.. عدة اندية مهددة بعدم المشاركة في الدوري الممتاز

ونقل موقع الاتحاد عن نائب رئيس لجنة التراخيص موفق عبد الوهاب قوله: "إن اللجنة قررت منح الرخصة لأندية نفط الوسط والحدود والشرطة والنجف والصناعة والكرخ وكربلاء والنفط وأربيل والكهرباء والميناء وزاخو ونفط البصرة والزوراء والقاسم وأمانة بغداد ونفط ميسان ونوروز".واضاف: "الأندية غير المرخصة هي القوة الجوية والطلبة والديوانية، بسبب عدم معالجة القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية، إضافة إلى نادي سامراء لعدم امتلاكه ملعبا مؤهلا".واختتم عبد الوهاب: "بالتأكيد على أن لجنة التراخيص ستفتتح بداية من غد الأربعاء، باب الاستئناف والطعون الذي سيستمر لمدة 5 أيام".