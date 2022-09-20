اسود الرافدين يختتم تحضيراته قبل التوجه إلى الأردن غداً

وقال الاتحاد العراقي على صفحته الرسمية انه "جاءت آخرُ وحدة تدريبيّة عصر اليوم الثلاثاء في ملعبِ المدينة الدوليّ، حيث شاركَ فيها (15) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم، شيركو كريم ، إبراهيم بايش ، مناف يونس ، أحمد عبد الحسين ، اسو رستم ، زيد تحسين ، محمد علي عبود ، حمزة عدنان، حسين علي وكرار عامر ".وأضاف ان " التدريباتُ ابتدأت بمحاضرةٍ فنيّةٍ من قبل المُدرب "راضي شنيشل" مع مُراجعةٍ لبعضِ الحالاتِ الفنيّةِ التي حدثت ضمن اللقاءِ التجريبيّ ضد نادي الشُرطة بناءً على ما تمَّ تدوينهُ في مُفكرةِ شنيشل، بالإضافةِ إلى مُلاحظاتِ الجهاز الفنيّ المُؤلف من نزار أشرف وعبد الأمير ناجي ومدرب الحراس صالح حميد، إضافةً إلى استعراضِ المُعدل اللياقيّ للاعبين الذين اشتركوا في لقاءِ أمس بناءً على البياناتِ المُثبتة من قبل مدربِ اللياقةِ البدنيّة إسماعيل سليم، حيث تمَّ خوضُ اللقاء مع حملِ اللاعبين لحمالة الجي بي اس، ثم ابتدأت التدريباتُ التي جاءت معظمها استشفائيّةً تلتها تمارين التمطيّة والاسترخاء".فيما أوضح المحللُ الفنيّ عبد الامير ناجي، إن "الجانبَ البدنيّ نوعاً ما في تصاعدٍ لكنه متفاوتٌ بين اللاعبين، أما الجانبُ المهاريّ فقلل اللاعبون من الأخطاءِ".و أضافَ: "الفريق استطاعَ الوصولَ إلى أكثر من 400 تمريرةٍ صحيحةٍ في مُواجهةِ الشُرطة على مدار دقائق المُباراةِ التسعين، وحصلَ على حيازةٍ وصلت إلى 60 ٪؜".وأشار الاتحاد الى انه "من المؤمل أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ في الساعةِ الرابعة من عصر الغد الأربعاء إلى العاصمةِ الأردنيّة عمان، ويفترض أن يصلَ فجراً بقيةُ اللاعبين المحترفين قبل وصولِ موعد بعثةِ المُنتخبِ الوطنيّ القادمة من بغداد".