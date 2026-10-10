اليوم ريال مدريد وفياريال.. اليكم القنوات الناقلة

وتأتي المباراة بعد فترة التوقف الدولي، لتكون بداية مرحلة مزدحمة بالمواجهات المحلية والأوروبية بالنسبة إلى ، بقيادة مدربه ، الذي شدد على صعوبة المنافسة وضرورة حصد النقاط أمام فريق .وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقلة لمنافسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويدخل ريال المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات وتلقى خسارتين خلال الجولات السبع الأولى، دون أن يتعادل في أي مواجهة.في المقابل، يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مواجهات، وفقًا لجدول الترتيب قبل انطلاق الجولة الثامنة.ويأمل ريال مدريد في تقليص الفارق مع فرق المقدمة، فيما يسعى فياريال إلى تحسين موقعه والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.وأكد جوزيه ، لريال مدريد، صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن فياريال يمتلك فريقًا قويًا ينافس على مستوى دوري أبطال أوروبا، ويقدم كرة قدم مميزة.وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء: "نواجه منافسًا صعبًا، وهو فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، ويتمتع بمستوى مرتفع ويلعب بصورة جيدة، وأعتقد أنه سيحتل مركزًا أفضل في جدول الترتيب مع نهاية الموسم".وتطرق مدرب ريال مدريد إلى الحالة البدنية للاعبيه، موضحًا أن فيديريكو تحوم الشكوك حول مشاركته، بينما لن يكون إيدير ميليتاو متاحًا للمباراة، كما أشار إلى أن خضع للفحوصات الطبية بسبب مشكلة في الركبة.يدخل ريال مدريد فترة حاسمة خلال شهر أكتوبر، إذ ينتظره عدد من المواجهات المهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما يضع خيارات مورينيو وقدرة الفريق على التعامل مع ضغط المباريات تحت الاختبار.ويحل الفريق الملكي ضيفًا على يوم الأربعاء 14 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف يوم الأحد 18 أكتوبر في الدوري الإسباني.كما يلتقي ريال مدريد مع لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء 21 تشرين الاول، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض المواجهة الأبرز أمام غريمه برشلونة يوم الأحد 25 أكتوبر، في لقاء المرتقب على الكتالوني.