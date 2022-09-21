المنتخب الألماني يتعرض لضربة جديدة

فبعدما خرج الثنائي مانويل نوير وليون جوريتسكا من معسكر المانشافت بسبب معاناتهما من فيروس كورونا، انضم إليهما لاعب جديد لسبب آخر.وقال الحساب الرسمي لمنتخب ألمانيا عبر موقع "تويتر": استبعاد جوليان براندت من المعسكر أيضا، لإصابته بنزلة برد".وأضاف: "خضع نجم بوروسيا دورتموند لاختبار كورونا في الساعات الماضية، لكن النتيجة جاءت سلبية".يذكر أن منتخب ألمانيا سيواجه المجر وإنجلترا يومي الجمعة والإثنين المقبلين ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري الأمم.