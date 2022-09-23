نجم برشلونة: إسبانيا هي المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2022

السومرية نيوز – رياضة

أكد الدولي الإسباني بيدري غونزاليس، لاعب فريق برشلونة، أن منتخب إسبانيا هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم قطر 2022، والذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول القادمَين.



وقال بيدري في مقابلة له مع صحيفة سبورت الكتالونية، نقلتها عنها شبكة CNN بالعربية: "لا يتوقع الناس منا الكثير، ولا يروننا الأفضل، لكن نحن نرى أنفسنا الأفضل، والتتويج بلقب كأس العالم يحتاج لعملٍ كبير، وإذا عملنا بجد فستأتي فرصتنا".

وأضاف بيدري: "يوجد ضغوط كبيرة على منتخب إسبانيا، نحن نملك كل شيء، ونعمل من أجل التتويج باللقب؛ ولذلك عليك الاستمتاع والهدوء والهروب من الضغوطات".

وأبدى بيدري رغبته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في المواسم المقبلة، وتحدث قائلًا: "إنها جائزة معقدة، وعليك أن تكون الأفضل في العالم للتتويج بها. قد طورت الجانب البدني، ويمكنني التحسن أكثر للمنافسة عليها في المستقبل".

ويعتبر بيدري (19 عامًا)، من أفضل المواهب الشابة في الوقت الحالي؛ إذ تمكن من حجز مقعد أساسي في تشكيلتي برشلونة وإسبانيا، ووصل مع منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا 2020، وحقق الميدالية الفضية مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022، منتخب إسبانيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.