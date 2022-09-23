رسمياً.. عارضة الأزياء واندا تعلن انفصالها عن إيكاردي

السومرية نيوز – رياضة

أعلنت عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا، عن انفصالها بشكل رسمي عن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



وبعد فترة من الجدل والشكوك، انتهت علاقة الثنائي التي بدأت عندما كانت واندا زوجة لماكسي لوبيز صديق إيكاردي وقتها، لكنها تركته لتتزوج فيما بعد نجم إنتر وسامبدوريا وباريس سان جيرمان السابق.

وقبل عام ظهرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، بسبب قيام إيكاردي بخيانتها ولكنهما تمسكا بعلاقتهما لفترة يبدو أنها كانت مؤقتة.

وقالت واندا التي تعمل كذلك كوكيلة لإيكادي: "إنها لحظة مؤلمة ولكن بالنظر لاقتحام خصوصيتي والتكهنات الإعلامية التي تظهر، فمن الأفضل سماع هذه الأنباء مني".

وأضافت: "ليس لدي ما أصرح به ولا أريد إعطاء تفاصيل حول هذا الانفصال، أرجو أن يتفهم الناس اتخاذ هذا القرار ليس فقط لمصلحتي ولكن من أجل أطفالنا".

وتزوجت واندا من إيكاردي في عام 2014 بعد عام واحد من طلاقها من ماكسي لوبيز زوجها السابق، في واحدة من أشهر القضايا الشخصية في تاريخ الكرة الإيطالية.

ومن جانبه لم يعلق إيكاردي الذي يلعب حاليا مع غالطة سراي التركي.

يذكر أن إيكاردي البالغ 29 عاما انتقل مؤخرا لغلطة سراي قادما من باريس على سبيل الإعارة.