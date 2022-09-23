الفيفا يمنح اللاعبين فرصة للحصول على تقييم أدائهم الفردي في مونديال قطر

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطلاق تطبيق جديد يمنح اللاعبين فرصة الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم الفردي على أرضية الملعب وتحليل كل البيانات الخاصة بهم، خلال كأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.



وذكر الفيفا في بيان نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الجمعة: "تماشيا مع رؤية 2023-2020 التي يتحرى فيها رئيس الفيفا استغلال التطور التكنولوجي لتسريع وتيرة النهوض بكرة القدم أكثر فأكثر، سيتمكن اللاعبون المشاركون في نهائيات كأس العالم فيفا قطر2022 من الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم على أرضية الميدان من خلال تطبيق اللاعبين فيفا“.

وأضاف: "طور فيفا هذا التطبيق بناء على معطيات مقدمة من لاعبين محترفين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين/فيفبرو/ وسيتم استخدام تطبيق /اللاعبين فيفا/ لأول مرة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، بعدما أظهر الاستطلاع الذي أجري في هذا الإطار اهتمام اللاعبين بالاطلاع على بيانات أدائهم، ورغبتهم في الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة".

وأضاف: "على هذا الأساس، سيوفر تطبيق اللاعبين فيفا، الفرصة لكل لاعب لإلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي عقب كل مباراة".

وأوضح الفيفا أن تلك البيانات ستخضع لعملية المزامنة من أجل تمكين اللاعبين من مشاهدة أبرز جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة.

وأضاف: "سيضع هذا التطبيق الجديد رهن إشارة كل لاعب مجموعة من الصور الملتقطة له خلال أبرز اللحظات من كل مباراة يخوضها في كأس العالم، حيث يمكنه حفظها أو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتيح التطبيق للاعبين فرصة الاطلاع مباشرة على إحصائيات المباراة المفضلة لديهم".

وسيتمكن اللاعبون من العمل بالتطبيق لدى وصولهم إلى قطر لبدء المشاركة في كأس العالم.

وكان التطبيق قد خضع للاختبار خلال كأس العرب 2021، حيث أتاح للاعبين من مختلف المنتخبات إمكانية الاطلاع على البيانات المتعلقة بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه للمنتخبات المشاركة في كأس العالم خلال ورشة عمل المنتخبات التي استضافتها الدوحة".