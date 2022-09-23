شنيشل: راض عن ماقدمه المنتخب الوطني في بطولة الاردن

وقال شنيشل في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مبارك للمنتخب العماني، وتحية للاتحاد الأردني على حسن التنظيم لهذه البطولة الجميلة".وأضاف: "راض عما قدمه اللاعبون قياسا لفترة التحضير، حيث تجمع المنتخب قبل 5 أيام فقط".واوضح شنيشل: "أعتقد أن منتخب العراق قدم مستوى طيبا، رغم الخسارة بركلات الترجيح".وأكد: "تغيير المدربين يعني تغيير أفكار وفلسفات معينة، وغياب الاستقرار الفني وراء عدم استقرار كرة القدم العراقية".وختم شنيشل: "أنا مدرب طوارئ لمنتخب العراق، لأن مهمتي الرئيسية الإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي".