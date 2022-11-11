خمس مباريات في بطولة كأس العراق اليوم

السومرية نيوز – رياضة

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الدور الثالث من بطولة كأس العراق بكرة القدم عندما يلتقي غـاز الشمال مع بيشمركة السليمانية، ويتقابل الرمادي وسامراء، ويواجه الربيعة نظيره الحويجة بينما يشد الشرقاط الرحال من اجل ملاقاة ديالى، بالوقت الذي يستضيف فيه البحري نظيره القرنة.



وتختتم لـقـاءات الدور الثالث يوم غدٍ السبت حينما يحتضن ملعب البحري مواجهة مصافي الجنوب امام الميناء، وتبدو حظوظ السفانة الأوفر للفوز في المباراة نظراً لخبرة لاعبيه ومساندة جماهيره التي تأمل عودة فريقها الى مكانه الحقيقي بين الكبار. وعلى الجانب الآخر يسعى مصافي الجنوب ان لا يكون صيدا سهلاً للسفانة وسيقدم أفضل ما لديه بهدف نيل بطاقة الترشح الى الدور المقبل، تجدر الإشارة إلى أن الأدوار الاقصائية الأولى لبطولة الكأس انطلقت بمشاركة فرق الدرجتين الأولى والثانية على أن تنضم أندية الــدوري الممتاز بداية من الدور الـ (32).

