استعداداً لمواجهة الاكوادور غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته في مدريد

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم، التي احتضنها ملعبُ مونيسيبال بليفال، شاركَ فيها جميع اللاعبين باستثناءِ أحمد يحيى وأحمد زيرو بسبب الإصابة (شد عضلي)، ومن المُحتمل أن يزجَ المدرب راضي شنيشل بعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراةِ الأولى ضد المكسيك".واضاف: "اقتصرت تدريباتُ اليوم على جوانب فنيةٍ بحتةٍ وتطبيق أسلوبِ اللعب المفترض إتباعه في مباراةِ الاكوادور، حيث سبقت الوحدة التدريبيّة محاضرةٌ فنيةٌ تمّ خلالها تحليلُ أسلوب لعب منتخبِ الاكوادور".وعلى صعيدٍ متصلٍ، سيرتدي منتخبنا الزي الأخضر الكامل، بينما يرتدي منتخب الاكوادور القميصَ الأصفر والسروال الأزرق الغامق، وسيقود المباراة طاقمُ تحكيم برتغالي مؤلف من (غوستافو كوريا، تياغو كوستا، بيدرو ريبيرو و كارلوس ماكيدو حكماً رابعاً).