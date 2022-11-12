مسبوقاً بتحذير.. الاتحاد الانكليزي يفرض عقوبة جديدة على كلوب

ونجح اتحاد كرة القدم الإنجليزي في الطعن على قرار فرض غرامة فقط على كلوب بسبب ثورته على مسؤول في مباراة ضمن مباريات الدوري الممتاز في ملعب إنفيلد.وتم تغريم كلوب في البداية 30 ألف جنيه إسترليني من لجنة تنظيم مستقلة بسبب سلوكه يوم 16 تشرين الاول.وشعر الاتحاد الإنجليزي بأن القرار ليس رادعاً بما يكفي، فتقدم بطعن، وقررت لجنة استئناف مستقلة حظر كلوب من خط التماس في مباراة واحدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً، كما تم تحذير كلوب أيضا من تكرار مثل هذا السلوك مستقبلا.