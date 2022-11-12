سيتي يُهزم في عقر داره وارسنال يجني الثمار

واستقر رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين وراء آرسنال الذي يلعب مساء اليوم أمام وولفرهامبتون ضمن الجولة ذاتها.وضمن آرسنال بذلك، دخول استراحة كأس العالم متصدرا، بغض النظر عن موقعه وولفرهامبتون، وفي حال فوزه سيبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط.كما ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن آرسنال بات الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم، الذي حصد العلامة الكاملة من مبارياته على أرضه بالمسابقة.