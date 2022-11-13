مُجسم كأس العالم يحط رحاله في قطر بعد انتهاء جولته العالمية (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة

وصل مُجسم كأس العالم لكرة القدم إلى الأراضي القطرية، صباح اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء مُجسم الكأس من جولته العالمية التي زار فيها بلدان في مختلف القارات.



وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، المُحدد انطلاقها يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



ووصل مُجسم الكأس على متن طائرة مُخصصة، بعد جولة عالمية بدأت من كوريا الجنوبية، مرورا باليابان وأستراليا، قبل أن يتنقل بين دول وبلدان مختلفة كانت محطته ما قبل الأخيرة المملكة العربية السعودية التي احتنته خلال اليوم الماضيين، إلى أن وصل اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.