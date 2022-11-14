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ميسي: طالبت إنريكي بعدم الرحيل عن برشلونة لهذا السبب

رياضة

2022-11-14 | 08:39
ميسي: طالبت إنريكي بعدم الرحيل عن برشلونة لهذا السبب
المصدر:
موقع كووورة
661 مشاهدة

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن كواليس علاقته مع المدرب السابق لفريق برشلونة لويس انريكي.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الاسبانية :"عدت من الأرجنتين بعد العطلة ولعبنا في 2 أو 3 كانون الثانى/يناير، لا أتذكر بالضبط، وانتهى بي الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء وكان لدينا مشادة استمرت لبعض الوقت".

وأضاف، : "لكن بعد ذلك كانت علاقتنا رائعة حتى اليوم الأخير له في برشلونة، وعندما قرر المغادرة طلبنا منه أن يبقى معنا وألا يغادر، وأن الفريق بخير معه".

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة بنهاية عقده صيف العام الماضي، بسبب عجز النادي الكتالوني عن تسوية التضخم في ملف رواتب لاعبيه، فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن لويس إنريكي درب برشلونة من 2014 وحتى 2017، وحقق معه لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

وخاض ميسي 158 مباراة تحت قيادة إنريكي، ونجح في إحراز 153 هدفا بمختلف البطولات، وقدم 76 تمريرة حاسمة.
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