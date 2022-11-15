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داخل المنتخب البرتغالي.. برونو فيرناندز يفاجئ رونالدو بتصرف "صادم" (فيديو)

رياضة

2022-11-15 | 03:10
داخل المنتخب البرتغالي.. برونو فيرناندز يفاجئ رونالدو بتصرف &quot;صادم&quot; (فيديو)
1,651 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يبدو أن الخلاف الكبير بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد قد امتد إلى المنتخب البرتغالي تصافح برونو فرنانديز مع زميله وقائده بشكل فاتر وأقل بكثير مما كان متوقعًا.

وتصدر قائد منتخب البرتغال عناوين الصحف منذ يومين بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان انتقد خلالها مديره الفني إريك تين هاغ وقادة مانشستر يونايتد، حيث قال إنه لا "يحترم" مدرب يونايتد الحالي بينما استهدف أيضًا منشآت النادي ومكانة الفريق، مدعيا أنهم تراجعوا إلى ما دون ليفربول ومانشستر سيتي. كما أعرب عن اعتقاده بأن النادي "خانه".



وبدا أن فرنانديز، نائب القائد الفعلي لمانشستر يونايتد، قد عارض المقابلة حيث استقبل رونالدو بدرجة من الجمود بعد انضمامه للمنتخب الوطني يوم الاثنين ومصافحته للقائد رونالدو بفتور.

في المقطع، الذي نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي البرتغالية، يظهر كل من 26 لاعباً يصلون قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر، ويمكن رؤية فرنانديز وهو يتخطى رونالدو.

ووضع فرنانديز ذراعه على رونالدو وهو يمشي من أمامه ليضع حقيبته في الخزانة المجاورة له قبل أن يحاول الابتعاد لمواجهة بقية غرفة الملابس.

ومن الواضح جدًا أن رونالدو قد مد يده أولاً - التي التقى بها فرنانديز، بعد ثانية وجيزة من التساؤل عما إذا كان يجب أن يقبلها، مع يده قبل أن يقول له شيئًا ويبتعد عنه.

تم ترك المهاجم العنيد واقفًا هناك ويبدو أنه يتساءل عن سبب تعرضه للتجاهل من قبل زميله في النادي والمنتخب الوطني.

وردًا على مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا أن معظم جماهير مانشستر يونايتد يؤيدون فرنانديز.

ويمكنك رؤية ذلك على وجه رونالدو. وأشار أحد المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن برونو "قائد فريق حقيقي ولن يسمح لرونالدو بانتقاد ناديه / مدربه / زملائه في الفريق دون الانصياع له".

وكتب آخر "مشكلة أخرى وشيكة في مقابلة رونالدو هي الموقف الذي وضع فيه كل من (ديوغو) دالوت وبرونو. مثل هذا الموقف غير الضروري والمربك".

في غضون ذلك، أضاف آخر: "يبدو أن رونالدو مرتبك حقًا من سبب برودة برونو فرنانديز معه".

ومع ذلك، لم يكن دعم فرنانديز بالإجماع. كتب أحد المعجبين: "لن يمر برونو فرنانديز الذي يبث كريستيانو رونالدو في غرفة خلع الملابس دون أن ألاحظه". "أنا أنتظرك في المطار يا برونو".

وتبدأ البرتغال مشوارها في كأس العالم ضد غانا في 24 نوفمبر/تشرين الحالي قبل أن تواجه أوروغواي، التي أطاحت بها من نسخة 2018، في 28 نوفمبر. وتنتهي مشوارها في المجموعة الثاكنة بمباراة ضد كوريا الجنوبية في الثاني من ديسمبر.

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