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استعدادا للمونديال.. "نسور قرطاج" تطيح بـ "نمور إيران"

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-16 | 11:12
استعدادا للمونديال.. &quot;نسور قرطاج&quot; تطيح بـ &quot;نمور إيران&quot;
المصدر:
وكالات
2,878 مشاهدة

تمكن المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، من التغلب على نظيره الإيراني بهدفين دون رد، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات مونديال "قطر 2022".

وأحرز ثنائية المنتخب التونسي، نعيم السليتي من ضربة جزاء، وعلي العابدي في الدقيقتين 67، و69.

وكانت هذه المباراة التحضيرية الأخيرة لمنتخب تونس قبل مشاركته في العرس العالمي الذي ينطلق الأحد المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم فرنسا، أستراليا، الدنمارك، حيث يواجه الأخير في المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

بينما يتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الإنجليزي في أولى مبارياته المونديالية، الاثنين المقبل، على ملعب خليفة الدولي.

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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