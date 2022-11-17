جوائز جديدة في غلوب سوكر 2022.. تعرف عليها

حصد نادي ريال مدريد الاسباني، والمسؤول الفني له كارلو انشيلوتي، اليوم الخميس، على جائزتي افضل مدرب وفريق في حفل توزيع جوائز غلوب سوكل للعام 2022 .





كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.



وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس: أفضل لاعب شاب لعام 2022.



وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.



وحصد باولو مالديني وماسارا من ميلان جائزة أفضل مدير رياضي.



وحصل أوناي ايمري على جائزة أفضل مسيرة مدرب.



وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادي نسائي لهذا العام. واختير ريال مدريد، كأفضل فريق كرة قدم للرجال للعام 2022، بعدما تفوق على منافسيه الإنجليزيين ليفربول ومانشستر سيتي.كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس: أفضل لاعب شاب لعام 2022.وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.وحصد باولو مالديني وماسارا من ميلان جائزة أفضل مدير رياضي.وحصل أوناي ايمري على جائزة أفضل مسيرة مدرب.وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادي نسائي لهذا العام.

وتوج النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين المقدمة من "تيك توك"، خلال حفل جوائز جلوب سوكر.

كما توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، مساء اليوم الخميس، في حفل دبي جلوب سوكر.