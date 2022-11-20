الصدر معلقاً على مونديال قطر: هذه كانت أولى ثماره

وذكر الصدر في تغريدة عبر تويتر، أن "كاس العالم لكرة القدم بنسخته العربية الأولى كانت أولى ثماره عودة العلاقات القطرية – السعودية، فعسى أن يكون كأساً لوحدة الصف العربي والإسلامي ونشر السلام لاسيما في اليمن وسوريا ولبنان وباقي الدولي العربية".ولفت إلى أن ذلك "سيكون اثباتاً واضحاً للعالم بان العرب والمسلمين قادرون على إدارة الكأس وتنظيمه وقادرون على نشر السلام ووحدة الصف عربياً وإسلامياً ودولياً".وأتم الصدر: "ذلك هو الفوز والنجاح الأكبر أمام الغرب".