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لن تعود الكأس إلى المنزل بسبب هاري ماغواير.. جماهير إيران تسخر من إنجلترا

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-21 | 07:55
لن تعود الكأس إلى المنزل بسبب هاري ماغواير.. جماهير إيران تسخر من إنجلترا
المصدر:
وكالات
1,377 مشاهدة

وجهت جماهير إيران سخريتها من منتخب إنجلترا قبل مباراة المنتخبين المقررة اليوم الاثنين في كأس العالم 2022، بلافته تشير إلى فشل المنتخب الانجليزي في التتويج بالألقاب في السنوات الماضية.

واستغلت الجماهير الإيرانية تراجع مستوى المدافع الإنجليزي هاري ماغواير، لكتابة لافته تسخر من شعار الجمهور الإنجليزي "ستعود الكأس إلى موطنها" وتحويله إلى "لن تعود الكأس إلى المنزل بسبب هاري ماغواير".

ويتعرض ماغواير لموجات كبيرة من السخرية منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في صفقة ضخمة، وذلك بعد تراجع أدائه مع "الشياطين الحمر" مقارنة بما قدمه مع ليستر سيتي.

أما منتخب إنجلترا، فقد عاش الكثير من الخيبات، التي حولت عبارة "إنها عائدة إلى موطنها"، إلى مادة للسخرية والتندر أحيانا، ففي كل مرة يكون المنتخب الإنجليزي قريبا من الظفر ببطولة مهمة، إلا ويتم إقصاؤه بطريقة دراماتيكية.

وتفتتح إيران مشاركتها في كأس العالم بمواجهة إنجلترا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الولايات المتحدة وويلز.

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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