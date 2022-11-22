رسم بيبي بشكل سيء.. رونالدو يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

وقرر قائد المنتخب البرتغالي رسم بورتريه لزميله بيبي لكنه رسمه بشكل سيئ؛ ما يشير إلى أنه لا يملك موهبة الرسم، إذ دخل في نوبة ضحك بعدها.

Cristiano Ronaldo’s drawing of Pepe 🤣pic.twitter.com/M2HX2SSBnC — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

ويملك كريستيانو رونالدو علاقة وطيدة مع زميله المدافع المخضرم بيبي حيث لعبا معًا لسنوات طويلة في المنتخب البرتغالي كما كانا زميلين في ريال مدريد.بيبي لم ير في الرسم ما يجعل كريستيانو رونالدو يضحك بهستيريا بعدما كشف عنه أمامه.ورغم الأجواء السيئة حول النجم البرتغالي نتيجة تصريحاته الأخيرة ضد فريقه مانشستر يونايتد لكنه أكد من خلال الفيديو حول الصورة والأجواء داخل معسكر المنتخب البرتغالي أنه لا يشعر بأي ضغوط وأنه مرتاح وجاهز لقيادة منتخب البرتغال نحو مجد عالمي.ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في نهائيات كأس العالم بقطر بمواجهة منتخب غانا يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات المجموعة الثامنة التي تضم، أيضا، منتخبات أوروغواي وكوريا الجنوبية.وأكد النجم البرتغالي في تصريحات أخيرًا عدم وجود مشاكل مع زملائه في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز وجواو كانسيلو وشرح أسباب الفيديوهات المنتشرة مؤكدًا علاقته الجيدة باللاعبين واستعداده للعب نهائيات كأس العالم بقوة في محاولة للتتويج باللقب.