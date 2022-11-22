كأس العالم 2022.. التشكيلة الرسمية لمنتخبي الأرجنتين والسعودية

السومرية نيوز – رياضة

يفتتح المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، مشواره ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة من العيار الثقيل ضد منافسه الأرجنتيني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالنسخة المونديالية المقامة في قطر.



تقام المباراة على ملعب (لوسيل) في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق وقطر.

تشكيل السعودية

تشكيل الأرجنتين

وتخوض الأرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.



ويملك المدرب ليونيل سكالوني، تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد بالإضافة إلى ميسي على المخضرم آنخل دي ماريا جناح يوفنتوس الإيطالي، ومهاجم إنتر الايطالي، لاوتارو مارتينيس، بالإضافة إلى ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو من توتنهام الإنجليزي، وليساندرو مارتينيس من مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا.



وكانت آخر مباراة تحضيرية للمنتخب الأرجنتيني، بطل 1978 و1986 الذي اكتفى بدور ثمن النهائي في روسيا 2018 عندما خسر أمام فرنسا 3-4، فوزه الساحق قبل أيام على مضيفه الإماراتي بخماسية نظيفة.



وإلى جانب السعودية والأرجنتين تضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي المكسيك وبولندا اللذين سيتواجهان اليوم أيضا.