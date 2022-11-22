تونس تتعادل امام الدنمارك في مونديال قطر

وشهدت المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة تعادل الفريقين من دون اهداف.حاول المنتخب التونسي، تحقيق المفاجأة وخطف هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة لكن دون جدوى.ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة بكاس العالم، رفقة منتخبات الدنمارك، أستراليا، فرنسا.