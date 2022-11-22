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تونس تتعادل امام الدنمارك في مونديال قطر

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-22 | 09:56
تونس تتعادل امام الدنمارك في مونديال قطر
المصدر:
وكالات
1,427 مشاهدة

انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين التونسي والدنماركي، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الأولى لنهائيات كأس العالم في قطر.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة تعادل الفريقين من دون اهداف.

حاول المنتخب التونسي، تحقيق المفاجأة وخطف هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة لكن دون جدوى.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة بكاس العالم، رفقة منتخبات الدنمارك، أستراليا، فرنسا.

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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