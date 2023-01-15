برشلونة يحدد مبلغاً كبيراً للتخلي عن نجمه

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن لابورتا حدد سعر البرازيلي رافينيا، جناح البارسا، بـ100 مليون يورو، للسماح بانتقاله إلى فريق آرسنال خلال الانتقالات الشتوية الجارية.وسبق أن زعمت تقارير بأن آرسنال يبحث عن جناح جديد عقب خسارة صفقة الأوكراني ميخايلو مودريك نجم شاختار دونيتسيك، لصالح تشيلسي.وذكرت أن آرسنال كان مهتما بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا في الصيف الماضي، وأعادوا فتح باب التعاقد معه هذا الشهر، حيث استفسروا عن إمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.وأضافت أن آرسنال لم يقدم أي عرض رسمي لبرشلونة بشأن رافينيا حتى الآن.