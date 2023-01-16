السوداني والحلبوسي يهنئان بتأهل أسود الرافدين إلى نهائي خليجي 25

هنئ رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بفوز منتخبنا الوطني على نظيره القطري في نصف نهائي بطولة خليجي 25.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نهنئ ابطال منتخبنا ونبارك لجمهورنا الرياضي فوز اسودنا وتأهلهم الى ختامي بطولة خليجي 25".



فيما قال الحلبوسي في تغريدة على تويتر: "مبارك لمنتخبنا الوطني وأبناء شعبنا هذا الفوز، تمنياتنا له بالتوفيق في المباراة النهائية".