مانشستر يونايتد يتحرك خطوة لخطف نجم إنتر

وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن مانشستر يونايتد يتفاوض مع إنتر، حول إمكانية التعاقد مع نجم المنتخب الهولندي دينزل دومفريس.ويلعب دومفريس في مركز الظهير الأيمن، وهو صاحب أداء هجومي، وسرق الأنظار بعروض مميزة في نهائيات كأس العالم 2022.وأضاف الموقع :"دومفريس متاح للبيع مقابل 35 مليون إسترليني فقط، وأبدى تشيلسي اهتماما باللاعب، في ظل إحباطه من تكرار إصابات ظهيره الأيمن ريس جيمس".اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، موجود في إنتر ميلان منذ 2021، لكن يعتقد أن النادي الإيطالي منفتح على بيعه.وكان يونايتد مضطرا للتعامل مع الإصابات في مركز الظهير الأيمن، بعد خروج ديوجو دالوت مصابا، خلال مباراة كأس الرابطة أمام تشارلتون.وشارك أرون وان بيساكا في لقاء الديربي أمام مانشستر سيتي، لكن هناك تكهنات بشأن إمكانية عودته إلى فريقه السابق كريستال بالاس.