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النجوم العرب يسيطرون على التشكيلة الأفضل لأفريقيا في 2022
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
فرض النجوم العرب سيطرتهم على التشكيلة الأفضل في قارة أفريقيا خلال عام 2022، والذي أعلن عنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.
وجاءت التشكيلة المثالية للقارة السمراء خلال عام 2022، بتواجد 7 نجوم عرب، وهم، المصري محمد صلاح، التونسي على معلول والخماسي المغربي ياسين بونو، رومان سايس، عز الدين اوناحي، أشرف حكيمي وسفيان إمرابط.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
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