النجوم العرب يسيطرون على التشكيلة الأفضل لأفريقيا في 2022

وجاءت التشكيلة المثالية للقارة السمراء خلال عام 2022، بتواجد 7 نجوم عرب، وهم، المصري محمد صلاح، التونسي على معلول والخماسي المغربي ياسين بونو، رومان سايس، عز الدين اوناحي، أشرف حكيمي وسفيان إمرابط.وجاءت التشكيلة على النحو التالي: