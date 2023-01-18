الاتحاد الخليجي: العراق نجحَ في تنظيم بطولة مميزة

جاءَ ذلك في الاجتماع الذي عقدَ اليوم الأربعاء لاتحاد كأس الخليج، حيث منح درجة 10 من 10 من حيث الحُضور الجماهيري و7 من 10 من الناحيةِ التنظيميّة.ونقل اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن آل ثاني قوله إن "الاتحاد الخليجي سيدعم العراقَ لاستضافة البطولاتِ مستقبلاً، مبيناً أن الاتحاد الخليجي سيضمن تواجداً غفيراً للجماهير العراقيّة في بطولات الخليج المُقبلة".وشكرَ آل ثاني "جميعَ اللجان التي ساهمت في تنظيم نسخةٍ مثاليةٍ في خليجي 25، مؤكداً أن الاتحاد العراقيّ بذل جهوداً رائعةً في استضافةِ البُطولةِ، ودعم الحكومتين المحلية والاتحاديّة كان واضحاً ومميزاً".