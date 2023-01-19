السومرية توثق لحظات توافد الجماهير العراقية الى "جذع النخلة"

ووثقت عدسة السومرية مشاهد من بدء توافد الجماهير العراقية والمشجعين الى ملعب "جذع النخلة".وتستمر الجهود الأمنية والخدمية لإنجاح الحفل الختامي لنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع بين منتخبنا العراقي ونظيره العماني.ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الخميس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد المباراة النهائية.