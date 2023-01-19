أعلى إيرادات.. مانشستر سيتي يتسيد أندية العالم

وبلغ إجمالي إيرادات سيتي بطل إنجلترا نحو 731 مليون يورو (790.65 مليون دولار)، متفوقا على ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا (714 مليون يورو)، بينما جاء ليفربول الإنجليزي ثالثا في القائمة بـ702 مليون يورو.وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 689 مليون يورو، مقابل 654 مليون يورو لباريس سان جيرمان الفرنسي.وكانت أندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ووست هام يونايتد وليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد في القائمة حيث شكلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 11 من بين أول 20 ناديا في القائمة.وقال تيم بريدج الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت سبورتس إن "الدوري الإنجليزي هو الوحيد من البطولات الأوروبية الـ5 الكبرى، الذي شهد زيادة في قيمة حقوقه الإعلامية خلال عملية البيع الأخيرة".وأوضح أن "البريميرليج يواصل جذب الملايين من المتابعين حول العالم، أنديته تتمتع بإيرادات أكبر مقارنة بالمنافسين الآخرين".وبلغت عائدات مان سيتي التجارية رقما قياسيا بين أندية الدوري الإنجليزي، وهو 373 مليون يورو خلال موسم 2021-2022، بزيادة قدرها 65 مليون يورو عن الموسم السابق.وكان ليفربول هو الأكثر تقدما في نسخة هذا العام، حيث صعد 4 مراكز من 7 إلى 3 وهو الأفضل على الإطلاق.وفي إسبانيا، لم تعد عائدات برشلونة وريال مدريد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث انخفضت إيراداتهما بقيمة 203 ملايين يورو و43 مليون يورو تواليا مقارنة بموسم 2018-2019.