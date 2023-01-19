توجيه امني بتجنب اطلاق العيارات النارية في ختام خليجي 25

وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، دعوة للمواطنين لتجنب إطلاق العيارات النارية بختام خليجي 25.

وقال رسول في تسجيل ورد لـ السومرية نيوز "ندعو المواطنين للاحتفال بختام خليجي 25 بطريقة حضارية وتجنب إطلاق العيارات النارية".



وأضاف إن "إطلاقها من الممكن أن يؤدي لوفيات وإصابات"، مشيداً "بالفعاليات الرسمية والرياضية والشعبية التي دعمت إقامة البطولة وانجحتها ودعمت المنتخب الوطني في الوصول للنهائي".