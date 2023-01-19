دخول الوجبة الاخيرة من المشجعين العُمانيين إلى "جذع النخلة"

أفاد مصدر رياضي مطلع، اليوم الخميس، بدخول وجبة جديدة من المشجعين العُمانيين إلى استاد جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الوجبة الاخيرة من المشجعين العمانيين دخلت إلى ملعب جذع النخلة في البصرة؛ لحضور ختام خليجي 25 بعد ان تم تهيئة مقاعد لهم من قبل الجهات الأمنية".



وتجري في تمام الساعة السابعة، من مساء اليوم، مباراة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين بين العراق وعُمان في محافظة البصرة.