رشيد والسوداني يهنئان باللقب الخليجي

وقال رشيد في تغريده له عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، :"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة خليجي 25، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم، وهو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية بعد ان اثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".من جانبه قال السوداني في تغريدة ايضا تابعتها السومرية نيوز، :"الكأس عراقي، وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا الوفي الأبي".واضاف :"مبارك الفوز بخليجي 25 وشكراً لله ولكلّ من شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل".وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.