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ايمن حسين وابراهيم بايش يحصدان جائزتين في خليجي 25
Alsumaria Tv
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حصد المهاجم العراقي، ايمن حسين، اليوم الخميس، جائزة هداف البطولة بعد تسجيله 3 اهداف اثنان منهما على المنتخب اليمني في دور المجموعات والاخير على قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج.
فيما حصد زميله ابراهيم بايش، جائزة افضل لاعب في البطولة بعد الاداء الرائع الذي قدمه والمستوى الريادي مع تسجيله ثلاثة اهداف ايضا ضمن البطولة.
وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.