مهرجان أهداف.. ميسي يهزم رونالدو بكأس موسم الرياض

وتحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في المدرجات، تجددت المواجهة الساحرة مرة أخرى بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد نجوم الهلال والنصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان.وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 43، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق عقب طرد خوان بيرنات بالدقيقة 39.وأضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما أهدر ركلة جزاء (45+1)، ثم أحرز رونالدو هدف التعادل لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرجيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 54.لكن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانج في الدقيقة 57.وأعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، أعقبها تسجيل هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس بالدقيقة 78.واختتم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة، بعدما أحرز الهدف الرابع لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة (90+4).وتوج تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سان جيرمان بالكأس والميداليات الذهبية، ونجوم النصر والهلال بالميداليات الفضية.