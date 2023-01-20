قرعة كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة ساخنة في ديربي مدريد

وأسفرت القرعة عن ديربي مدريدي يجمع ريال مدريد مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد، فيما كان الحظ إلى جانب برشلونة الذي تفادى قطبي مدريد.وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:ريال مدريد - أتلتيكو مدريدأوساسونا - إشبيليةفالنسيا - أتلتيك بلباوبرشلونة - ريال سوسيداد.وستقام مباريات الدور بجولة واحدة، حيث ستقام على ملعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة, حيث ستاقم مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على معقل الملكي سانتياجو برنابيو، فيما سيستضيف برشلونة فريق سوسيداد على سبوتيفاي كامب نو.