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قرعة كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة ساخنة في ديربي مدريد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اجريت قرعة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، بمشاركة 8 فرق تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
وأسفرت القرعة عن ديربي مدريدي يجمع ريال مدريد مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد، فيما كان الحظ إلى جانب برشلونة الذي تفادى قطبي مدريد.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد
أوساسونا - إشبيلية
فالنسيا - أتلتيك بلباو
برشلونة - ريال سوسيداد.
وستقام مباريات الدور بجولة واحدة، حيث ستقام على ملعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة, حيث ستاقم مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على معقل الملكي سانتياجو برنابيو، فيما سيستضيف برشلونة فريق سوسيداد على سبوتيفاي كامب نو.
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