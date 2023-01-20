تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد.
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بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات
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Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد.
وكان المنتخب الوطني قد توج بلقب بطولة الخليج الخامسة والعشرين على حساب نظيره المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإقامة احتفال جماهيري لأبطال منتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد احتفاء بتتويجهم بالقب الخليجي.