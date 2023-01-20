الادعاء الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من نادي يوفنتوس

وجاء الطلب خلال جلسة استماع عقدت، اليوم، للنظر في تعامل يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، وعدد من الأندية مع صفقات انتقال اللاعبين.وأكد مصدر مضطلع ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية بشأن طلب خصم النقاط من يوفنتوس، ولن تواجه أندية أخرى عقوبة بهذه القسوة.كما طالب جوزيبي كيني، ممثل الادعاء في كرة القدم، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولّي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرًا، وإيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي، لمدة 20 شهرًا.ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط خلف نابولي المتصدر بعد 18 مباراة.وباراتيتشي هو مدير الكرة في توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة.وسيقدم يوفنتوس والأندية الأخرى دفاعها، اليوم الجمعة، قبل أن تتوصل المحكمة المختصة بكرة القدم لحكمها.