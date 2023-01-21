درجال يتحدث عن "الحظر الرياضي" ويكشف عن دعم غير محدود

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، رفع "الحظر الرياضي" عن العراق، فيما كشف عن "دعم غير محدود" للمنتخب الوطني.

وقال درجال خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر في النجف، "نفتخر بلقاء السيد وهذه الفرحة كبيرة والنجاح جاء نتيجة جهود كبيرة"، معتبراً أن "العراق يمرض ولا يموت وعلينا أن نستثمر هذا النجاح".

وأضاف "اخذنا من السيد الكثير من النصائح"، مشدداً بالقول "اتمنى عدم الحديث عن رفع الحظر لانه رفع اصلا".

وتابع درجال "وعدنا رئيس الوزراء بدعم غير محدود".

وبشان لقاء المنتخب الوطني بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، لم ينف او يؤكد، لكنه قال "ان شاء الله".

ووصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى محافظة النجف والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



وكان المنتخب العراقي حقق، أول أمس الخميس، كأس بطولة الخليج العربي بدورته 25 التي اقيمت في محافظة البصرة.