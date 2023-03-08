كمبيوتر "عملاق" يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ليس المرشح الأول

ووصلت البطولة إلى الدور ثمن النهائي، حيث تقام لقاءات الإياب في الأسبوع الجاري على أن تُختتم في نهاية الأسبوع المقبل.وتملك غالبية الأندية حظوظاً متساوية من أجل عبور دور الستة عشر، باستثناء ريال مدريد، الذي اقترب بشدة من ربع النهائي، بالنظر إلى فوزه الكبير على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب، على ملعب أنفيلد.وعلى الرغم من هذه النتيجة العريضة، إلا أن الحاسوب العملاق لا يرى ريال مدريد بطلاً للمنافسة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، وفق ما ذكر موقع sport bible.ويملك بايرن ميونخ، الفائز باللقب لآخر مرة عام 2020، الحظوظ الأكبر لحصد اللقب السادس في تاريخه، وذلك بنسبة بلغت 26%.وحل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني، بنسبة وصلت إلى 19%، علماً بأن دوري الأبطال هو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الإسباني بيب غوارديولا مع "السيتزنس"، منذ وصوله إلى الفريق في صيف عام 2017.أما ريال مدريد، الذي يغرد وحيداً بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة (14)، فجاء في المركز الثالث، بنسبة 14%.ويُمكن القول إن المرشح الرابع لحصد اللقب هو مفاجأة كبيرة، إذ توقع الحاسوب العملاق أن ينجح نابولي، في تحقيق المجد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بنسبة 11%.ويقترب نابولي من الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1989-1990، كما يقدم مستويات مذهلة في دوري الأبطال، إذ سحق ليفربول في دور المجموعات بأربعة أهداف مقابل واحد.من جانبه يرى موقع "سبورت بيبل" أنه لا يمكن استبعاد باريس سان جيرمان من الترشيحات، خاصة أنه يضم في صفوفه نجمين كبيرين بحجم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.ويسعى سان جيرمان إلى تعويض خسارة الذهاب على أرضه بهدف دون رد، عندما يزور بايرن ميونخ يوم الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، على ملعب أليانز أرينا.وتحدث يوليان ناغلسمان، مدرب العملاق "البافاري" حول موقعة الإياب، قائلاً: "في مباراة الذهاب كانوا بدون كيليان مبابي منذ البداية، مما أثر على طريقة لعبهم وبدايتهم للمباراة".وأضاف: "وعندما شارك اختلفت طريقة لعبهم، لذا أتوقع أن تكون مباراة الإياب أكثر هجوماً واندفاعاً مما كنت عليه في باريس".وأتم ناغلسمان: "نحن وباريس سان جيرمان لدينا سرعة هائلة في الهجوم، نريد أن نضغط عليهم منذ الدقيقة الأولى، وأن نفعل ذلك عندما يستحوذون على الكرة، ما نحتاجه في مباراة الإياب هو منعهم من استخدام سرعتهم".وتُقام مساء الثلاثاء 7 مارس/آذار 2023 مباراتان في إياب دور الستة العشر، تجمع الأولى بين تشيلسي وبوروسيا دورتموند (0-1)، والثانية بين بنفيكا وكلوب بروج (2-0).وتُلعب الأربعاء 8 مارس/آذار 2023 مباراتان أخريان، بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (1-0)، وتوتنهام هوتسبير وميلان (0-1).وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل 14 مارس/آذار 2023، يلعب مانشستر سيتي ضد لايبزيغ (1-1)، بورتو ضد إنتر ميلان (0-1).وتُختتم يوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023 منافسات هذا الدور، بمواجهتي ريال مدريد وليفربول (5-2)، ونابولي ضد أينتراخت فرانكفورت (2-0)، علماً بأن جميع المباريات تبدأ عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر إلغاء قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار منذ الموسم الماضي 2021-2022.